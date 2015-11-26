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Vanilla Fudge

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Умер басист VANILLA FUDGE и CACTUS



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Тим Богерт, басист и основатель VANILLA FUDGE, CACTUS и супергруппы BECK, BOGERT & APPICE, умер в возрасте 76 лет. Эти новости подтвердил коллега музыканта, Carmine Appice.

Он играл на пяти альбомах VANILLA FUDGE— "Vanilla Fudge", "The Beat Goes On", "Renaissance", "Near The Beginning" и "Rock & Roll" — до того как коллектив был распущен в 1970. Вскоре Богерт и Appice, а также гитарист Jim McCarty и вокалист Расти Дэй создали группу CACTUS. В 1972 CACTUS развалились, а Богерт и Appice присоединились к Jeff Beck в BECK, BOGERT & APPICE. В 1999 Богер был введен в Hollywood Rock Walk Of Fame.

VANILLA FUDGE And CACTUS Bassist TIM BOGERT Dead At 76

My true friend Tim Bogert died today.

He was like a brother to me. He was my friend for over 50 years.

Tim was a one...

Posted by Carmine Appice on Wednesday, January 13, 2021
















































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