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Умер басист VANILLA FUDGE и CACTUS
Тим Богерт, басист и основатель VANILLA FUDGE, CACTUS и супергруппы BECK, BOGERT & APPICE, умер в возрасте 76 лет. Эти новости подтвердил коллега музыканта, Carmine Appice.
Он играл на пяти альбомах VANILLA FUDGE— "Vanilla Fudge", "The Beat Goes On", "Renaissance", "Near The Beginning" и "Rock & Roll" — до того как коллектив был распущен в 1970. Вскоре Богерт и Appice, а также гитарист Jim McCarty и вокалист Расти Дэй создали группу CACTUS. В 1972 CACTUS развалились, а Богерт и Appice присоединились к Jeff Beck в BECK, BOGERT & APPICE. В 1999 Богер был введен в Hollywood Rock Walk Of Fame.
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