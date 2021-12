сегодня



Новое видео вокалиста VANILLA FUDGE



Вокалист VANILLA FUDGE Mark Stein решил посвятить свободное время, появившееся у него из-за COVID-19, созданию сольного альбома, получившего название "There's A Light". Релиз пластинки состоялся 26 ноября на Deko Entertainment, а видео на новый сингл из этого релиза, "Let’s Pray For Peace", доступно ниже.



Трек-лист:



01. We Are One



02. Ball Of Confusion



03. We Are Survivors



04. Lyin'



05. Racism



06. All Lives Matter



07. Let's Pray For Peace



08. People Got to Be Free



09. Break It Down



10. America The Beautiful







