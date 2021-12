сегодня



VANILLA FUDGE должны быть в ЗСРнР!



Carmine Appice (BLUE MURDER, VANILLA FUDGE, KING KOBRA) вновь проехался по Залу Славы Рок-н-Ролла:



«VANILLA FUDGE должны быть там. Я считал, что речь идёт о вдохновении и прочем, о влиянии на людей. Да ладно, THE GO-GO'S же попали туда. На кого они повлияли? Я знаю их. Они хорошие люди и всё такое. Но ладно, мужик. Они должны были бы переименовать его в Зал славы музыки и сделать его просто для... Не ради влияния и не того, для чего он изначально создавался. Например, я в Зале славы современных барабанщиков. Я там из-за своего влияния и того, что я сделал для барабанщиков. На Лонг-Айленде есть Зал славы музыки; VANILLA FUDGE находятся там по той же причине. Я в Зале славы хэви-металла за своё влияние; я там не за то, сколько пластинок я продал. В своё время туда попали такие парни, как Чак Берри. Он попал туда за оказанное влияние...



Почему они не включают такие группы, как FOREIGNER, такие группы, как VANILLA FUDGE? Сейчас туда приняли DEEP PURPLE. Но мы должны были попасть туда раньше DEEP PURPLE. Реально. Мы повлияли на столько групп. Мы создали стиль музыки. Мы были в деле, когда только зарождались FM-радиостанции... Мы создали длинную песню. И мы всё ещё делаем это, мы всё ещё живы. А там есть люди, которых уже нет в живых, и это для них нормально.



Одна хорошая вещь, которую они сделали, — они показали фотографию [покойного басиста VANILLA FUDGE] Тима Богерта, людей, которые умерли. И я рад, что они это сделали. Но в остальном — измените название. Вы помещаете туда рэперов, вы помещаете туда людей, которые не имеют никакого отношения к року. Возьмите THE GO-GO'S. Ну какой это рок? THE RUNAWAYS там нет, а они все были женщинами. Они были первой женской [рок-группой]. И это как раз про оказанное влияние. Это же глупо.



Люди спрашивают: "Разве тебя не волнует, что тебя нет в Зале славы рок-н-ролла?" На что я отвечаю: "Меня это не волнует, потому что сейчас это превращается в пошлятину. Я знаю людей, которые там находятся, и это не изменило их карьеру. Это ничего им не принесло, кроме того, что про них сняли специальный выпуск на HBO. Вот и всё».













