JEFF BECK почтил память Тима Богерта

JEFF BECK почтил память своего друга Тима Богерта, который скончался от рака тринадцатого января.
«Печально узнать о смерти Тима. Мы вместе отлично проводили время на сцене и, к счастью, наша работа прошла проверку временем. Его стиль был совершенно уникальным и никогда не был оценен по достоинству. Мне тебя не хватает...»
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