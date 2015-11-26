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JEFF BECK почтил память Тима Богерта



JEFF BECK почтил память своего друга Тима Богерта, который скончался от рака тринадцатого января.



«Печально узнать о смерти Тима. Мы вместе отлично проводили время на сцене и, к счастью, наша работа прошла проверку временем. Его стиль был совершенно уникальным и никогда не был оценен по достоинству. Мне тебя не хватает...»







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