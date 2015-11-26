Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 98
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 87
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 59
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 56
[= ||| все новости группы



*

Vanilla Fudge

*
| - |

|||| сегодня

JEFF BECK почтил память Тима Богерта



*
zoom
*
* *
JEFF BECK почтил память своего друга Тима Богерта, который скончался от рака тринадцатого января.

«Печально узнать о смерти Тима. Мы вместе отлично проводили время на сцене и, к счастью, наша работа прошла проверку временем. Его стиль был совершенно уникальным и никогда не был оценен по достоинству. Мне тебя не хватает...»

JEFF BECK Pays Tribute To TIM BOGERT -



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 86

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом