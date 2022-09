9 сен 2022



Новый релиз VANILLA FUDGE выйдет осенью



VANILLA FUDGE выпустят альбом Vanilla Zeppelin в цифровом варианте тридцатого сентября на Golden Robot Records:



"Rock and Roll"

"Immigrant Song"

"Ramble On"

"Dancing Days"

"Black Mountain Way"

"Your Time is Gonna Come"

"Dazed and Confused"

"Trampled Under Foot"

"Moby Dick"

"All of My Love"

"Babe I’m Gonna Leave You"

"Fool in the Rain"







+1 -0



просмотров: 150