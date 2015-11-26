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Видео с текстом от DYNAZTY



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"Paradise Of The Architect", новое видео с текстом группы DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “The Dark Delight”, вышедшего в апреле этого года на AFM Records. Данный диск стал седьмым в дискографии шведских мелодик-металлистов, он занял высокие места в европейских чартах: в Швеции 2-е место, в Финляндии 3-е место, в Германии 33-е место, в Швейцарии 12-е место.

Вот что рассказал об этой песне вокалист Nils Molin:

«"Paradise Of The Architect" рассказывает о страхе предопределённости нашего пути. Мы все просто пассажиры, которые с самого начала следуют по заранее предначертанному пути, — в нашем случае с момента большого взрыва. То, что у нас есть выбор, — это иллюзия. Всё, что происходит с нами, это неразрывная цепочка событий, где каждое последующее действие является следствием предыдущего. Название "Paradise Of The Architect" отражает наше недостаточное понимание и неточное восприятие окружающего мира и то, как оно бросает нас то в одну сторону, то в другую в области веры в определённые высшие силы. "Архитектор" — это нечто, что сильнее нас, что знает больше нас и контролирует всё.

Поэтому мы все связаны в том смысле, что все мы живём в полном блаженстве от того, что мы есть, почему мы есть и каковы мы есть. Независимо от того, является ли это мировоззрение какой-либо организованной религией, наукой, квантовой физикой, теориями заговора или грёбаной йогой, в которую мы верим, мы все пытаемся построить более широкую картину, подтверждающую, что мы сами не контролируем себя. Выбор того, в какой род контроля верить, принадлежит вам, равно как пребывать в иллюзиях или нет».

DYNAZTY Release



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