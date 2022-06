сегодня



Новое видео DYNAZTY



Natural Born Killer, новое видео DYNAZTY , доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Final Advent, выход которого намечен на 26 августа на AFM Records.



"Final Advent" записан в шведском Стокгольме и в датской студии Hansen Studios. Сведение и мастеринг выполнил Jacob Hansen. Обложку нарисовал Gustavo Sazes.



Трек-лист:



1. Power Of Will

2. Advent

3. Natural Born Killer

4. Yours

5. All The Devils Are Here

6. The White

7. Instinct

8. Heart Of Darkness

9. Achilles Heel

10. Power Of Now







просмотров: 186