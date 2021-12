сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома DYNAZTY



DYNAZTY опубликовали обложку и трек-лист нового альбома, получившего название Final Advent, выход которого намечен на восьмое апреля на AFM Records:



01. Power Of Will

02. Advent

03. Natural Born Killer

04. Yours

05. All The Devils Are Here

06. The White

07. Instinct

08. Heart Of Darkness

09. Achilles Heel

10. Power Of Now http://www.dynazty.com/





просмотров: 119