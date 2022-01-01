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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 27
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 13
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 13
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Dynazty

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15 авг 2022 : 		 Новое видео DYNAZTY

12 авг 2022 : 		 Новая песня DYNAZTY

24 июн 2022 : 		 Новое видео DYNAZTY

19 мар 2022 : 		 Новое видео DYNAZTY

9 дек 2021 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DYNAZTY

3 дек 2021 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

2 ноя 2021 : 		 Новое видео DYNAZTY

7 июл 2021 : 		 DYNAZTY — в студии

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

15 мар 2020 : 		 Новое видео DYNAZTY

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

1 фев 2020 : 		 Новое видео DYNAZTY

22 янв 2020 : 		 DYNAZTY выпустят альбом весной

15 сен 2018 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

31 авг 2018 : 		 Новое видео DYNAZTY

28 июл 2018 : 		 Новая песня DYNAZTY

21 июл 2018 : 		 DYNAZTY подписали контракт с AFM Records

20 апр 2016 : 		 Новое видео DYNAZTY

3 фев 2016 : 		 Новый альбом DYNAZTY выйдет в апреле

22 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет классику RAINBOW с DYNAZTY

15 окт 2014 : 		 Новое видео DYNAZTY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом DYNAZTY выйдет в марте

22 авг 2013 : 		 DYNAZTY подписали контракт со SPINEFARM RECORDS

6 авг 2013 : 		 DYNAZTY приступили к записи

19 июн 2013 : 		 DYNAZTY нашли нового басиста

6 май 2013 : 		 DYNAZTY начнут запись летом
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Новое видео DYNAZTY



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"The White", новое видео группы DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Advent", выходящего 26 августа на AFM Records.

«Сюрприз! Мы очень рады представить вам последнюю "закуску" перед выходом "Final Advent" — песню "The White!" — рассказывает вокалист группы, Nils Molin. — Эта песня — квинтэссенция Dynazty в тот момент, когда мы расслабляемся и наслаждаемся моментом, играя вместе».

Восьмой номерной альбом коллектива, "Final Advent", будет выпущен 26 августа 2022. Материал записан в шведском Стокгольме и в датской студии Hansen Studios. Сведение и мастеринг выполнил Jacob Hansen.




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