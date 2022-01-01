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Новое видео DYNAZTY



"The White", новое видео группы DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Final Advent", выходящего 26 августа на AFM Records.



«Сюрприз! Мы очень рады представить вам последнюю "закуску" перед выходом "Final Advent" — песню "The White!" — рассказывает вокалист группы, Nils Molin. — Эта песня — квинтэссенция Dynazty в тот момент, когда мы расслабляемся и наслаждаемся моментом, играя вместе».



Восьмой номерной альбом коллектива, "Final Advent", будет выпущен 26 августа 2022. Материал записан в шведском Стокгольме и в датской студии Hansen Studios. Сведение и мастеринг выполнил Jacob Hansen.







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