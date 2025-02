сегодня



Новое видео DYNAZTY



Fire to Fight, новое видео DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята с нового альбома ‘Game of Faces’, выходящего 14 февраля на Nuclear Blast:



"Call Of The Night"

"Game Of Faces"

"Devilry Of Ecstasy"

"Die To Survive"

"Fire To Fight"

"Dark Angel"

"Fortune Favors The Brave"

"Sole Survivor"

"Phoenix"

"Dream Of Spring"

"Mystery" http://www.dynazty.com/







просмотров: 49