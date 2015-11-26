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Dynazty

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2 ноя 2021 : 		 Новое видео DYNAZTY

7 июл 2021 : 		 DYNAZTY — в студии

26 сен 2020 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

15 мар 2020 : 		 Новое видео DYNAZTY

1 мар 2020 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

1 фев 2020 : 		 Новое видео DYNAZTY

22 янв 2020 : 		 DYNAZTY выпустят альбом весной

15 сен 2018 : 		 Видео с текстом от DYNAZTY

31 авг 2018 : 		 Новое видео DYNAZTY

28 июл 2018 : 		 Новая песня DYNAZTY

21 июл 2018 : 		 DYNAZTY подписали контракт с AFM Records

20 апр 2016 : 		 Новое видео DYNAZTY

3 фев 2016 : 		 Новый альбом DYNAZTY выйдет в апреле

22 апр 2015 : 		 JOE LYNN TURNER исполняет классику RAINBOW с DYNAZTY

15 окт 2014 : 		 Новое видео DYNAZTY

23 фев 2014 : 		 Новый альбом DYNAZTY выйдет в марте

22 авг 2013 : 		 DYNAZTY подписали контракт со SPINEFARM RECORDS

6 авг 2013 : 		 DYNAZTY приступили к записи

19 июн 2013 : 		 DYNAZTY нашли нового басиста

6 май 2013 : 		 DYNAZTY начнут запись летом

25 апр 2013 : 		 Из DYNAZTY ушел басист
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Новое видео DYNAZTY



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"Advent", новое видео группы DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. По словам вокалиста группы Nils'а Molin'а, во время пандемии музыканты сосредоточились на том, чтобы «создать свой самый совершенный альбом и продемонстрировать наилучшую версию себя». Предыдущая работа DYNAZTY "The Dark Delight" (2020) стала самым успешным диском в карьере группы, заняв высокие места в европейских чартах. Новый восьмой альбом шведов планируется к выпуску весной следующего года. Детали пока неизвестны.

Группа DYNAZTY была основана в Стокгольме в 2008 году. Сначала музыканты работали под явным влиянием хард-рока 80-х, а затем стали двигаться к собственному звучанию, сочетая старое и новое в едином неповторимом стиле. Музыканты DYNAZTY также играют в других крутых проектах: басист Jonathan Olsson сотрудничает с LINDEMANN и PAIN, гитарист Love Magnusson и барабанщик Georg Härnsten Egg нередко сопровождают на концертах таких легенд, как DEE SNIDER и JOE LYNN TURNER. Гитарист Mikael Lavér также отметился в LINDEMANN и JOE LYNN TURNER. А вокалист группы ,Nils Molin исполняет партии мужского вокала в AMARANTHE.

DYNAZTY вЂ“ New Single вЂњAdventвЂќ Streaming



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