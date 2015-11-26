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Новое видео DYNAZTY



"Advent", новое видео группы DYNAZTY, доступно для просмотра ниже. По словам вокалиста группы Nils'а Molin'а, во время пандемии музыканты сосредоточились на том, чтобы «создать свой самый совершенный альбом и продемонстрировать наилучшую версию себя». Предыдущая работа DYNAZTY "The Dark Delight" (2020) стала самым успешным диском в карьере группы, заняв высокие места в европейских чартах. Новый восьмой альбом шведов планируется к выпуску весной следующего года. Детали пока неизвестны.



Группа DYNAZTY была основана в Стокгольме в 2008 году. Сначала музыканты работали под явным влиянием хард-рока 80-х, а затем стали двигаться к собственному звучанию, сочетая старое и новое в едином неповторимом стиле. Музыканты DYNAZTY также играют в других крутых проектах: басист Jonathan Olsson сотрудничает с LINDEMANN и PAIN, гитарист Love Magnusson и барабанщик Georg Härnsten Egg нередко сопровождают на концертах таких легенд, как DEE SNIDER и JOE LYNN TURNER. Гитарист Mikael Lavér также отметился в LINDEMANN и JOE LYNN TURNER. А вокалист группы ,Nils Molin исполняет партии мужского вокала в AMARANTHE.

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