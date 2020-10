сегодня



Фрагмент нового релиза JIMI HENDRIX EXPERIENCE



Видео из нового концертного релиза JIMI HENDRIX EXPERIENCE, Live In Maui, который будет выпущен двадцатого ноября в вариантах 2CD+Blu-Ray или 3LP+Blu-Ray, доступно для просмотра ниже.



Трек-лист:



Disc One - First Show:



Chuck Wein Introduction

"Hey Baby (New Rising Sun)"

"In From The Storm"

"Foxey Lady"

"Hear My Train A-Comin'"

"Voodoo Child (Slight Return)"

"Fire"

"Purple Haze"

"Spanish Castle Magic"

"Lover Man"

"Message To Love"



Disc Two - Second Show:

"Dolly Dagger"

"Villanova Junction"

"Ezy Ryder"

"Red House"

"Freedom"

"Jam Back At The House"

"Straight Ahead"

"Hey Baby (New Rising Sun)/Midnight Lightning"

"Stone Free"







