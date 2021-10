сегодня



Концертный релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет осенью



Специально ко дню музыкального магазина 26 ноября выйдет концертный релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE "Paris 67".



Трек-лист:



Side One



"Stone Free"

"Hey Joe"

"Fire"

"Catfish Blues"

"The Wind Cries Mary"



Side Two



"Rock Me Baby"

"Red House"

"Purple Haze"

"Wild Thing"







