Концерт THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE доступен для прослушивания



Концертная запись THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, сделанная 17 февраля 1968 года в Fort Worth, Texas, доступна для прослушивания ниже.



Трек-лист:



Introduction

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

"Can You Please Crawl Out Your Window?"

"The Wind Cries Mary"

"Fire"

"Catfish Blues"

"Foxey Lady"

"Hey Joe"

"Purple Haze"

"Wild Thing"







