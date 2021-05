сегодня



Запись выступления THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE



THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE шестнадцатого мая 1970 года отыграли концерт на Temple Stadium, Филадельфия, Пенсильвания, — запись этого выступления доступна ниже.



Сет-лист:



"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band"

"Johnny B. Goode"

"Machine Gun"

"Lover Man"

"Foxey Lady"

"Red House"

"Freedom"

"Fire"

"Hear My Train A Comin'"

"Keep On Groovin'"

"Purple Haze"

"Voodoo Child (Slight Return)"







