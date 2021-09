сегодня



Концертный релиз THE JIM HENDRIX EXPERIENCE доступен для прослушивания



"The Jimi Hendrix Experience: Live In Copenhagen '70", новый концертный релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



"Stone Free"

"Foxey Lady"

"Message To Love"

"Hey Baby (New Rising Sun)"

"All Along The Watchtower"

"Machine Gun"

"Spanish Castle Magic"

"Ezy Ryder"

"Freedom"

"Red House"

"In From The Storm"

"Purple Haze"

"Voodoo Child (Slight Return)"

"Sunshine Of Your Love"

"Hey Joe"

"Fire"







просмотров: 163