9 сен 2022



Концертный релиз THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE выйдет осенью



18 ноября на двойном виниле. на CD и в цифровом варианте состоится выход очередного концерта THE JIMI HENDRIX EXPERIENCE — "Los Angeles Forum: April 26, 1969":



01. Intro

02. Tax Free

03. Foxey Lady

04. Red House

05. Spanish Castle Magic

06. Star Spangled Banner

07. Purple Haze

08. I Don't Live Today

09. Voodoo Child (Slight Return)

10. Sunshine of Your Love

11. Voodoo Child (Slight Return)







+1 -0



просмотров: 149