сегодня



DIRTY HONEY начали работу над новым материалом



DIRTY HONEY должны были лететь в Австралию в марте для того, чтобы приступить к работе по записи нового материала, но из-за COVID-19 все планы были нарушены. Изначально коллектив хотел встретиться в студии Byron Bay с Nick'ом DiDia, продюсировавшим дебютный ЕР, но... И вот шесть месяцев спустя запреты на полеты из США в Австралию сохраняются, и группа решила отправиться в студию в Лос-Анджелесе и общаться с DiDa по Zoom.



«По состоянию на март у нас было десяток песен в разной степени законченности, но невозможность туров дало нам время на то, чтобы завершить работу над материалом и почувствовать уверенность в них, а также сочинить ещё. В итоге мы отправляемся в студию с материалом, который в два раза превосходит количество по состоянию на март. Подготовка была проведена практически так же, как и для записи ЕР: Nick — в Австралии, а мы — в Лос-Анджелесе — мы постоянно обменивались демками. Именно запись на удалении отличает процесс. Но Nick привёл Tom'a Syrowski (AC/DC, Chris Cornell), работавшего со многими невероятными артистами, так что всё должно быть путем», — говорит вокалист Marc LaBelle.



«Мы хорошо знаем эти песни, потому что большинство из них играли на каждом концерте, находясь в туре, так что подготовка была сделана на глазах поклонников. Мы получали отклики посредством связи через стол продажи мерчендайза, просматривали видео, которые фанаты сделали на концертах, — всё это помогло закончить новые темы. И те песни, что мы сочинили после окончания тура, — мы всё много раз играли на репетициях. У нас есть несколько тем, которые требуют небольшой доработки, но в целом фанаты вправе ожидать отличной рок-н-ролльной пластинки», — добавляет John Notto.







+0 -0



просмотров: 154

