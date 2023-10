сегодня



Новая песня DIRTY HONEY



"Coming Home (Ballad Of The Shire)", новая песня группы DIRTY HONEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Can’t Find The Brakes, выход которого запланирован на третье ноября:



Трек-лист:



01. Don't Put Out The Fire

02. Won't Take Me Alive

03. Dirty Mind

04. Roam

05. Get A Little High

06. Coming Home (Ballad Of The Shire)

07. Can't Find The Brakes

08. Satisfied

09. Ride On

10. You Make It All Right

11. Rebel Son







