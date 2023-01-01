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Dirty Honey

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18 окт 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

22 сен 2023 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

19 авг 2023 : 		 Новый альбом DIRTY HONEY выйдет осенью

10 июл 2023 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

14 июн 2023 : 		 Новый сингл DIRTY HONEY выйдет летом

28 авг 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

31 май 2022 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

30 мар 2022 : 		 Хенрик Лундквист присоединился на сцене к DIRTY HONEY

28 фев 2022 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

4 янв 2022 : 		 DIRTY HONEY исполнили Принса

3 сен 2021 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

12 май 2021 : 		 DIRTY HONEY — вторые

12 апр 2021 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

5 апр 2021 : 		 Барабанщик DIRTY HONEY повредил руку

29 мар 2021 : 		 Новая песня DIRTY HONEY

6 мар 2021 : 		 Новое видео DIRTY HONEY

27 дек 2020 : 		 Видео с выступления DIRTY HONEY

10 окт 2020 : 		 DIRTY HONEY начали работу над новым материалом

17 авг 2020 : 		 Концертное видео DIRTY HONEY

30 июн 2020 : 		 Акустика от DIRTY HONEY

16 июн 2020 : 		 DIRTY HONEY работают над музыкой в Zoom

16 апр 2020 : 		 DIRTY HONEY на карантине

31 мар 2020 : 		 Suitcase Sessions от DIRTY HONEY
| - |

|||| сегодня

Новая песня DIRTY HONEY



zoom
"Coming Home (Ballad Of The Shire)", новая песня группы DIRTY HONEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Can’t Find The Brakes, выход которого запланирован на третье ноября:

Трек-лист:

01. Don't Put Out The Fire
02. Won't Take Me Alive
03. Dirty Mind
04. Roam
05. Get A Little High
06. Coming Home (Ballad Of The Shire)
07. Can't Find The Brakes
08. Satisfied
09. Ride On
10. You Make It All Right
11. Rebel Son

DIRTY HONEY Streaming New Single




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