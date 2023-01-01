Новая песня DIRTY HONEY

"Coming Home (Ballad Of The Shire)", новая песня группы DIRTY HONEY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Can’t Find The Brakes, выход которого запланирован на третье ноября:
Трек-лист:
01. Don't Put Out The Fire
02. Won't Take Me Alive
03. Dirty Mind
04. Roam
05. Get A Little High
06. Coming Home (Ballad Of The Shire)
07. Can't Find The Brakes
08. Satisfied
09. Ride On
10. You Make It All Right
11. Rebel Son
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