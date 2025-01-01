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Dirty Honey

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Концертный релиз DIRTY HONEY выйдет зимой



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DIRTY HONEY сообщили о том, что 21 февраля на Dirt Records состоится релиз концертного альбома "Mayhem And Revelry Live", который будет доступен в цифровом варианте и на CD и виниле.

John Notto: «Мы очень гордимся тем, что можем представить вам эту коллекцию живых выступлений со всего мира. Как и мои любимые концертные альбомы, которые я постоянно слушал в детстве, я считаю, что на этом альбоме группа предстает в своей самой искренней форме, подпитываясь от аудитории и выходя на сцену с ухмылкой и безрассудной несдержанностью, которая может исходить только от волшебного состояния, в котором мы оказываемся на сцене вместе с вами, зрителями. Мы надеемся, что вы получите такое же удовольствие от прослушивания этих песен, как и мы от их исполнения».

«Для меня концертные альбомы всегда были квинтэссенцией каталога любой рок-группы», — добавил вокалист DIRTY HONEY Marc LaBelle. «Я вырос на альбомах AEROSMITH «A Little South Of Sanity», AC/DC «Live», THE [ROLLING] STONES «Get Your Ya-Ya's Out» и [LED] ZEPPELIN «How The West Was Won». Есть что-то удивительное в безудержной живой энергии группы, смешанной с восторгом аудитории, которая вдыхает новую жизнь в песни. Мне и ребятам из группы уже давно говорят: «Ваши альбомы потрясающие, но вживую вы еще лучше», и я думаю, что это мнение отчетливо слышно на "Mayhem & Revelry"».




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