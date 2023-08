сегодня



Новый альбом DIRTY HONEY выйдет осенью



DIRTY HONEY сообщили о том, что новая пластинка, получившая название "Can't Find The Brakes", будет выпущена третьего ноября:



01. Don't Put Out The Fire

02. Won't Take Me Alive

03. Dirty Mind

04. Roam

05. Get A Little High

06. Coming Home (Ballad Of The Shire)

07. Can't Find The Brakes

08. Satisfied

09. Ride On

10. You Make It All Right

11. Rebel Son







+0 -0



просмотров: 85