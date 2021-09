сегодня



Новое видео DIRTY HONEY



"The Wire", новое видео группы DIRTY HONEY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выпущенного весной.



Трек-лист:



"California Dreamin'"

"The Wire"

"Tied Up"

"Take My Hand"

"Gypsy"

"No Warning"

"The Morning"

"Another Last Time"







