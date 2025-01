сегодня



Трек-лист нового релиза DIRTY HONEY



DIRTY HONEY опубликовали трек-лист нового концертного альбома Mayhem & Revelry Live, выход которого намечен на 21 февраля:



North America

"Won't Take Me Alive"

"California Dreamin'"

"Dirty Mind"

"Heartbreaker"

"Tied Up"

"Coming Home"

"Another Last Time"

"Rolling 7's"



Europe

"Can't Find The Brakes"

"Satisfied"

"Roam"

"The Wire"

"Don't Put Out The Fire"

"Scars"

"When I'm Gone"

"You Make It All Right"







