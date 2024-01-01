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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 34
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 33
*Новое видео DREAM THEATER 29
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 21
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TesseracT

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12 дек 2024 : 		 Концертное видео TESSERACT

30 июл 2024 : 		 Новое видео TESSERACT

5 окт 2023 : 		 Видео с текстом от TESSERACT

14 сен 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

18 авг 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

13 июл 2023 : 		 Новое видео TESSERACT

2 дек 2020 : 		 Стрим от TESSERACT

28 ноя 2020 : 		 Вокалист TESSERACT — о десяти лучших альбомах

9 окт 2020 : 		 Альбом TESSERACT будет переиздан

29 май 2020 : 		 Стрим от TESSERACT

12 окт 2018 : 		 Новое видео TESSERACT

18 апр 2018 : 		 Новая песня TESSERACT

17 мар 2018 : 		 Новое видео TESSERACT

9 фев 2018 : 		 Новый альбом TESSERACT выйдет весной

20 дек 2016 : 		 Видео с барабанными партиями трека TESSERACT

13 сен 2016 : 		 Новое видео TESSERACT

27 авг 2016 : 		 TESSERACT о летнем туре

13 июл 2016 : 		 Новая песня TESSERACT

10 май 2016 : 		 Переиздание TESSERACT выйдет осенью

4 сен 2015 : 		 Новое видео TESSERACT

6 авг 2015 : 		 Дебют TESSERACT выйдет на виниле

4 авг 2015 : 		 Видео с текстом от TESSERACT

11 июл 2015 : 		 Трейлер нового альбома TESSERACT

16 май 2015 : 		 Концертный релиз TESSERACT доступен для просмотра

8 май 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT

12 апр 2015 : 		 Концертное видео TESSERACT
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Концертное видео TESSERACT



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War Of Being, новое концертное видео TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из концертного релиза Live From Radar Festival.




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