Новая песня GHOSTS OF ATLANTIS



"Halls Of Lemuria", новая песня группы GHOSTS OF ATLANTIS, в состав которой входит гитарист DEVILMENT Colin Park, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома 3.6.2.4 , выход которого запланирован на начало следующего года на Black Lion Records.







