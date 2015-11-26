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Ghosts of Atlantis

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Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
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Дебютный альбом GHOSTS OF ATLANTIS выйдет весной



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Группа GHOSTS OF ATLANTIS, в состав которой входит гитарист DEVILMENT Colin Park, а также участники Failed Humanity, The Conflict Within и Re-Birth, выпустит дебютную пластинку "3.6.2.4", двадцать шестого марта на Black Lion Records. Тизер доступен ниже.

Трек-лист:

"The Third Pillar"
"Halls Of Lemuria"
"False Prophet"
"The Curse Of Man"
"When Tridents Fail"
"Poseidon's Bow"
"Gardens Of Athena"
"The Lost Compass"

GHOSTS OF ATLANTIS Featuring DEVILMENT Guitarist COLIN PARKS To Release Debut Album In March; Teaser Video Streaming



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