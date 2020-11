сегодня



Дебютный альбом GHOSTS OF ATLANTIS выйдет весной



Группа GHOSTS OF ATLANTIS, в состав которой входит гитарист DEVILMENT Colin Park, а также участники Failed Humanity, The Conflict Within и Re-Birth, выпустит дебютную пластинку "3.6.2.4", двадцать шестого марта на Black Lion Records. Тизер доступен ниже.



Трек-лист:



"The Third Pillar"

"Halls Of Lemuria"

"False Prophet"

"The Curse Of Man"

"When Tridents Fail"

"Poseidon's Bow"

"Gardens Of Athena"

"The Lost Compass"







