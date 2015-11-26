Дебютный альбом GHOSTS OF ATLANTIS выйдет весной

Группа GHOSTS OF ATLANTIS, в состав которой входит гитарист DEVILMENT Colin Park, а также участники Failed Humanity, The Conflict Within и Re-Birth, выпустит дебютную пластинку "3.6.2.4", двадцать шестого марта на Black Lion Records. Тизер доступен ниже.
Трек-лист:
"The Third Pillar"
"Halls Of Lemuria"
"False Prophet"
"The Curse Of Man"
"When Tridents Fail"
"Poseidon's Bow"
"Gardens Of Athena"
"The Lost Compass"
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