Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS



Группа GHOSTS OF ATLANTIS, в состав которой входит гитарист DEVILMENT Colin Park, а также участники Failed Humanity, The Conflict Within и Re-Birth, 26 марта на Black Lion Records выпустит дебютную пластинку "3.6.2.4".



Трек-лист:



"The Third Pillar"

"Halls Of Lemuria"

"False Prophet"

"The Curse Of Man"

"When Tridents Fail"

"Poseidon's Bow"

"Gardens Of Athena"

"The Lost Compass!



Видео на "The Third Pillar" доступно для просмотра ниже.







