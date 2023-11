21 ноя 2023



Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS



“Behind The Wall”, новое видео группы GHOSTS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Riddles Of The Sycophants":



"March Of The Titans"

"Lands Of Snow"

"Empires Burn At Dawn"

"The Lycaon King"

"The Alkonost"

"Sacramental"

"A Maiden’s Scorn"

"Behind The Wall"

"Riddles Of The Sycophants"







+0 -0



просмотров: 163