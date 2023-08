сегодня



Новое видео GHOSTS OF ATLANTIS



"Lands Of Snow", новое видео группы GHOSTS OF ATLANTIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Riddles Of The Sycophants", выходящего 27 октября.



Трек-лист:



"March Of The Titans"

"Lands Of Snow"

"Empires Burn At Dawn"

"The Lycaon King"

"The Alkonost"

"Sacramental"

"A Maiden’s Scorn"

"Behind The Wall"

"Riddles Of The Sycophants"







+0 -0



просмотров: 78