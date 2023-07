12 июл 2023



Обложка нового альбома GHOSTS OF ATLANTIS



GHOSTS OF ATLANTIS опубликовали обложку нового альбома Riddles Of The Sycophants, за создание которой отвечали Drake Mefestta Designs (Cradle of Filth, Devilment, The 69 Eyes). Выход альбома намечен на 27 октября.







