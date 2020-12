сегодня



Вышла биография о гитаристе BUDGIE



Официальная биография о гитаристе BUDGIE Tony Bourge "Rocking Man - With An Axe To Grind" уже доступна для покупки в магазинах. Она рассказывает историю как его жизни, так и музыкальных свершений. В составе группы он пробыл с 1971 по 1978 годы и записал семь альбомов. Tony Bourge и Burke Shelley создали особое звучание, которое, по сути, стало основой для появления более тяжёлых групп, таких как VAN HALEN, IRON MAIDEN, METALLICA, SOUNDGARDEN и MEGADETH.



















