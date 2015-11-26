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Умер вокалист BUDGIE
Вокалист/басист BUDGIE Бурк Шелли скончался в возрасте 71 года. Новости о его смерти распространила дочь музыканта, Ela.
«С глубоким прискорбием сообщаю о смерти моего отца, Джона Берка Шелли. Он скончался сегодня вечером во сне в больнице "Хит" в Кардиффе, его родном городе. Ему был 71 год. Пожалуйста, проявите уважение к семье в это время.
С любовью, его четверо детей: Эла, Осиан, Димитрий и Натаниэль».
Два года назад Шелли сообщил, что страдает от аневризмы аорты — опасной и аномальной опухоли главной артерии, снабжающей кровью тело. Он также страдал синдромом Стиклера — генетическим заболеванием, которое может вызвать серьезные проблемы со зрением, слухом и суставами.
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