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Budgie

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Умер вокалист BUDGIE



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Вокалист/басист BUDGIE Бурк Шелли скончался в возрасте 71 года. Новости о его смерти распространила дочь музыканта, Ela.

«С глубоким прискорбием сообщаю о смерти моего отца, Джона Берка Шелли. Он скончался сегодня вечером во сне в больнице "Хит" в Кардиффе, его родном городе. Ему был 71 год. Пожалуйста, проявите уважение к семье в это время.

С любовью, его четверо детей: Эла, Осиан, Димитрий и Натаниэль».

Два года назад Шелли сообщил, что страдает от аневризмы аорты — опасной и аномальной опухоли главной артерии, снабжающей кровью тело. Он также страдал синдромом Стиклера — генетическим заболеванием, которое может вызвать серьезные проблемы со зрением, слухом и суставами.

BUDGIE's BURKE SHELLEY Dies At 71



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Toney Moon


11 янв 2022, 18:33		God bless you, Budgie-man, rest in peace.

serb


11 янв 2022, 18:43		Очень и очень жаль. Покойся с миром!

vairagya77


11 янв 2022, 18:45		Знатная была банда, R.I.P

Saxon9


11 янв 2022, 18:57		R.I.P. Попугайчик, лети!


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