SOUNDGARDEN почтили память Бёрка Шелли



Музыканты SOUNDGARDEN отреагировали на известие о смерти вокалиста BUDGIE:



«Мы с огромной грустью узнали о кончине Бёрка Шелли, вокалиста, басиста, клавишника и автора песен влиятельнейшей и мощной британской рок-группы BUDGIE.



BUDGIE были пионерами блюзового металлического рока и современниками BLACK SABBATH. Они никогда не достигли такой же степени известности и успеха в Соединенных Штатах, но среди рок-музыкантов они были очень уважаемы. Они поразили и группу SOUNDGARDEN, которая записала их песню "Homicidal Suicidal" для сессии Friday Rock Show BBC в 1992 году. Этот трек вошел в альбом 2014 года "Echo Of Miles: Scattered Tracks Across The Path".



