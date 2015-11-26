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Budgie

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16 янв 2022 : 		 SOUNDGARDEN почтили память Бёрка Шелли

13 янв 2022 : 		 Лидер OPETH почтил память Бёрка Шелли

12 янв 2022 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Бёрка Шелли

12 янв 2022 : 		 KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли

11 янв 2022 : 		 Умер вокалист BUDGIE

1 дек 2020 : 		 Вышла биография о гитаристе BUDGIE

8 май 2018 : 		 Барабанщик BUDGIE выпускает биографию

22 июн 2016 : 		 Вышла книга о BUDGIE

12 апр 2016 : 		 Переиздания BUDGIE выйдут в июне

5 мар 2016 : 		 Умер бывший гитарист BUDGIE

25 апр 2013 : 		 Бывший гитарист BUDGIE выпускает новый альбом

22 ноя 2010 : 		 Вокалист BUDGIE находится дома

11 ноя 2010 : 		 Вокалисту BUDGIE провели срочную операцию
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|||| 16 янв 2022

SOUNDGARDEN почтили память Бёрка Шелли



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Музыканты SOUNDGARDEN отреагировали на известие о смерти вокалиста BUDGIE:

«Мы с огромной грустью узнали о кончине Бёрка Шелли, вокалиста, басиста, клавишника и автора песен влиятельнейшей и мощной британской рок-группы BUDGIE.

BUDGIE были пионерами блюзового металлического рока и современниками BLACK SABBATH. Они никогда не достигли такой же степени известности и успеха в Соединенных Штатах, но среди рок-музыкантов они были очень уважаемы. Они поразили и группу SOUNDGARDEN, которая записала их песню "Homicidal Suicidal" для сессии Friday Rock Show BBC в 1992 году. Этот трек вошел в альбом 2014 года "Echo Of Miles: Scattered Tracks Across The Path".

Берку Шелли был 71 год. Вечный покой; тебя будет не хватать».

SOUNDGARDEN Pays Tribute To BUDGIE's BURKE SHELLEY








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