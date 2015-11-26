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Budgie

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Лидер OPETH почтил память Бёрка Шелли



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Mikael Åkerfeldt отреагировал на известие о смерти Бёрка Шелли:

«Сегодня утром я чуть не подавился кофе, когда прочитал, что скончался один из моих кумиров — великий Бёрк Шелли из BUDGIE. Какая ужасная потеря!

Большинство людей знают BUDGIE как группу, на которую METALLICA сделала каверы ("Breadfan", "Crash Course In Brain Surgery") много лет назад. Они оставались андердогами на сцене, несмотря на то, что находились в самом начале зарождения хард-рока и хэви-металла.

Я считаю, что Бёрк был одним из тех людей, которым было не по себе от ярлыка "хэви-металл", но неоспоримо, что они сыграли важную роль в том, чтобы принести его в массы. Я наткнулся на них в 80-х годах. Мой друг (спасибо Стефану!) поставил мне "Bandoiler" 1975 года. Меня привлекла не тяжёлая сторона их музыки, а скорее нежная. Такие песни, как "Slipaway", прекрасны. А величественная "Napoleon Bona-Part 1 & 2" продемонстрировала динамику, которой у многих их коллег просто не было. С тех пор раздел BUDGIE произвёл на меня довольно сильное впечатление. Их более мягкая сторона остаётся моей любимой частью их музыки. "Everything In My Heart", "You And I", "Make Me Happy", "Young Is A World" и так далее. У Бёрка был джазовый тембр голоса, а также способность визжать, как лучшие из них. Я полагаю, что он был большим поклонником Пола Маккартни, или, по крайней мере, я слышал именно так.

Мы записали 2 альбома в студии Rockfield в Монмуте/Уэльс, которая была своего рода "палочкой-выручалочкой" для BUDGIE. Я помню, как ждал, что они заглянут к нам, но они так и не заглянули. С чего бы это? Детские мечты с моей стороны. Так что, к сожалению, я никогда с ними не встречался. Однако мне удалось дважды увидеть их вживую, и они фантастические!

Спасибо, Бёрк, за фантастическую музыку! И наши искренние соболезнования семье Шелли, а также остальным членам группы, прошлым и настоящим».

OPETH



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