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KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли



KING DIAMOND отреагировал на известие о смерти вокалиста BUDGIE:



«Печальные новости о том, что один из моих настоящих кумиров, Бёрк Шелли, покинул нас.



Я имел огромное удовольствие лично познакомиться с Бёрком Шелли и Tony Bourge из BUDGIE в Копенгагене, Дания, в декабре 1975 года во время тура "Bandolier". После концерта они подарили мне свою промо-открытку, которую я попросил подписать, и которая до сих пор является одной из моих самых ценных вещей, связанных с музыкой.



BUDGIE всегда звучали на моем стерео, и это не изменится».







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