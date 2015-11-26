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KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли
KING DIAMOND отреагировал на известие о смерти вокалиста BUDGIE:
«Печальные новости о том, что один из моих настоящих кумиров, Бёрк Шелли, покинул нас.
Я имел огромное удовольствие лично познакомиться с Бёрком Шелли и Tony Bourge из BUDGIE в Копенгагене, Дания, в декабре 1975 года во время тура "Bandolier". После концерта они подарили мне свою промо-открытку, которую я попросил подписать, и которая до сих пор является одной из моих самых ценных вещей, связанных с музыкой.
BUDGIE всегда звучали на моем стерео, и это не изменится».
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