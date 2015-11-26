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Budgie

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13 янв 2022 : 		 Лидер OPETH почтил память Бёрка Шелли

12 янв 2022 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Бёрка Шелли

12 янв 2022 : 		 KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли

11 янв 2022 : 		 Умер вокалист BUDGIE

1 дек 2020 : 		 Вышла биография о гитаристе BUDGIE

8 май 2018 : 		 Барабанщик BUDGIE выпускает биографию

22 июн 2016 : 		 Вышла книга о BUDGIE

12 апр 2016 : 		 Переиздания BUDGIE выйдут в июне

5 мар 2016 : 		 Умер бывший гитарист BUDGIE

25 апр 2013 : 		 Бывший гитарист BUDGIE выпускает новый альбом

22 ноя 2010 : 		 Вокалист BUDGIE находится дома

11 ноя 2010 : 		 Вокалисту BUDGIE провели срочную операцию
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|||| сегодня

KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли



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KING DIAMOND отреагировал на известие о смерти вокалиста BUDGIE:

«Печальные новости о том, что один из моих настоящих кумиров, Бёрк Шелли, покинул нас.

Я имел огромное удовольствие лично познакомиться с Бёрком Шелли и Tony Bourge из BUDGIE в Копенгагене, Дания, в декабре 1975 года во время тура "Bandolier". После концерта они подарили мне свою промо-открытку, которую я попросил подписать, и которая до сих пор является одной из моих самых ценных вещей, связанных с музыкой.

BUDGIE всегда звучали на моем стерео, и это не изменится».

KING DIAMOND Pays Tribute To BUDGIE's BURKE SHELLEY



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