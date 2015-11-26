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K.K. DOWNING почтил память Бёрка Шелли



K.K. DOWNING отреагировал на известие о смерти вокалиста BUDGIE:



«С огромной печалью я узнал, что наш великий басист, певец и автор песен Бёрк Шелли скончался.



У меня так много сокровенных воспоминаний, когда я сопровождал BUDGIE в тех грандиозных и продолжительных турах по Великобритании, я думаю, мы чувствовали особую связь, поскольку обе группы вместе искали направление, которое в какой-то степени отличалось ото всех остальных в конце 60-х — начале 70-х годов.



До того, как я познакомился с ними, я был их большим поклонником. Я с нетерпением ждал момента, когда поздно вечером смогу настроиться на радиостанцию, на которой отважный диджей по имени Кид Дженсен ставил музыку группы с пиратского судна где-то в Северном море.



Нет никаких сомнений в том, что Бёрк Шелли был частью эмбриона, который стал ответственным за создание рока, хард-рока, тяжёлого рока и металла в том виде, в котором мы знаем их сегодня. За это мы можем искренне поблагодарить его. Бёрк может покоиться с миром, зная, что все мы, кто был там в начале или где-то на полпути, проживём остаток жизни, лелея музыку BUDGIE, музыку, которая всегда была частью нас и которая всегда останется частью нас.



Если позволите, я хотел бы выразить самые сердечные слова и соболезнования всем родным, друзьям и его близким от себя и от лица всех поклонников его творчества по всему миру».







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