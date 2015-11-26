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Budgie

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20 янв 2022 : 		 K.K. DOWNING почтил память Бёрка Шелли

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12 янв 2022 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Бёрка Шелли

12 янв 2022 : 		 KING DIAMOND почтил память Бёрка Шелли

11 янв 2022 : 		 Умер вокалист BUDGIE

1 дек 2020 : 		 Вышла биография о гитаристе BUDGIE

8 май 2018 : 		 Барабанщик BUDGIE выпускает биографию

22 июн 2016 : 		 Вышла книга о BUDGIE

12 апр 2016 : 		 Переиздания BUDGIE выйдут в июне

5 мар 2016 : 		 Умер бывший гитарист BUDGIE

25 апр 2013 : 		 Бывший гитарист BUDGIE выпускает новый альбом

22 ноя 2010 : 		 Вокалист BUDGIE находится дома

11 ноя 2010 : 		 Вокалисту BUDGIE провели срочную операцию
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K.K. DOWNING почтил память Бёрка Шелли



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K.K. DOWNING отреагировал на известие о смерти вокалиста BUDGIE:

«С огромной печалью я узнал, что наш великий басист, певец и автор песен Бёрк Шелли скончался.

У меня так много сокровенных воспоминаний, когда я сопровождал BUDGIE в тех грандиозных и продолжительных турах по Великобритании, я думаю, мы чувствовали особую связь, поскольку обе группы вместе искали направление, которое в какой-то степени отличалось ото всех остальных в конце 60-х — начале 70-х годов.

До того, как я познакомился с ними, я был их большим поклонником. Я с нетерпением ждал момента, когда поздно вечером смогу настроиться на радиостанцию, на которой отважный диджей по имени Кид Дженсен ставил музыку группы с пиратского судна где-то в Северном море.

Нет никаких сомнений в том, что Бёрк Шелли был частью эмбриона, который стал ответственным за создание рока, хард-рока, тяжёлого рока и металла в том виде, в котором мы знаем их сегодня. За это мы можем искренне поблагодарить его. Бёрк может покоиться с миром, зная, что все мы, кто был там в начале или где-то на полпути, проживём остаток жизни, лелея музыку BUDGIE, музыку, которая всегда была частью нас и которая всегда останется частью нас.

Если позволите, я хотел бы выразить самые сердечные слова и соболезнования всем родным, друзьям и его близким от себя и от лица всех поклонников его творчества по всему миру».

Ex-JUDAS PRIEST Guitarist K.K. DOWNING Pays Tribute To BUDGIE



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