Видео с текстом от VANDEN PLAS



VANDEN PLAS опубликовали официальное видео с текстом на песню “Sanctimonarium”, которая взята из выпущенного в апреле альбома The Empyrean Equation Of The Long Lost Things:



"The Empyrean Equation Of The Long Lost Things"

"My Icarian Flight"

"Sanctimonarium"

"The Sacrilegious Mind Machine"

"They Call Me God"

"March Of The Saints"







