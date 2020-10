сегодня



SUIDAKRA перевыпустят дебютный альбом с бонусами



SUIDAKRA сообщили, что 20 ноября перевыпустят свой дебютный альбом "Lupine Essence". Arkadius лично провёл ремастеринг 8 оригинальных треков. Помимо этого в издание войдут шесть бонус-треков, которые ранее не издавались.



Альбом будет доступен как на CD, так и на виниле (в трёх разных цветах), а также в эксклюзивной версии с разными сюрпризами.



Трек-лист:



CD



"Banshee"

"Dragon Tribe"

"Heresy"

"Sheltering Dreams"

"Havoc"

"Warpipes Call Me"

"... And A Minstrel Left The Mourning Valley"

"Internal Epidemic"



Бонусы:



"Banshee"*

"Heresy"**

"Sheltering Dreams" (2020 version, unreleased)

"Havoc"*

"Warpipes Call Me"*

"… And A Minstrel Left The Mourning Valley" (2020 version, unreleased)



* re-recorded 2019, Echoes of Yore CD

** re-recorded 2007, Best Of CD



Винил:



Side A

"Banshee"

"Dragon Tribe"

"Heresy"

"Sheltering Dreams"



Side B

"Havoc"

"Warpipes Call Me"

"… And A Minstrel Left The Mourning Valley"

"Sheltering Dreams" (re-recorded 2020 Version)

"… And A Minstrel Left The Mourning Valley" (re-recorded 2020 Version)







