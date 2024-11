сегодня



Новое видео SUIDAKRA



"Unravelling Destinies", новое видео группы SUIDAKRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома DarkanakraD, выходящего седьмого ноября:



"The Weight Of Worlds"

"As Heroes Abide"

"Unravelling Destinies"

"Seven Sentinels"

"A Tainted Dominion"

"Ashes of Truth"

"The Heart of Darkness"

"The Last Guardian"

"Cruinnath’s Breath"

"In Shadows Deep"

"At The Gates Medley"







