Фраза, имя группы
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MEGADETH и David всё
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Новое видео UDO DIRKSCHNEIDER, PETER BALTES и STEFAN KAUFMAN...
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MAX CAVALERA — об альбоме SEPULTURA "Roots": «Он прошёл пров...
29
все новости группы
Suidakra
Германия
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Epic Metal
http://www.suidakra.com
Myspace:
http://www.myspace.com/suidakra
2 июн 2021
:
Видео с текстом от SUIDAKRA
28 май 2021
:
Трек-лист нового альбома SUIDAKRA
21 апр 2021
:
Обложка нового альбома SUIDAKRA
30 окт 2020
:
SUIDAKRA перевыпустят дебютный альбом с бонусами
3 дек 2019
:
Новое видео SUIDAKRA
3 сен 2019
:
Новый альбом SUIDAKRA выйдет осенью
5 окт 2018
:
Видео с текстом от SUIDAKRA
29 сен 2018
:
Трек-лист нового альбома SUIDAKRA
17 сен 2018
:
Тизер нового альбома SUIDAKRA
14 сен 2018
:
Обложка нового альбома SUIDAKRA
5 фев 2018
:
SUIDAKRA в студии
13 июн 2017
:
Видео полного выступления SUIDAKRA
6 янв 2017
:
Новое видео SUIDAKRA
26 авг 2016
:
Новое видео SUIDAKRA
13 май 2016
:
Новое видео SUIDAKRA
29 апр 2016
:
Видео с текстом от SUIDAKRA
4 апр 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома SUIDAKRA
25 май 2013
:
Семплы новых песен SUIDAKRA
29 апр 2013
:
Новое видео SUIDAKRA
11 апр 2013
:
Новая песня SUIDAKRA
28 мар 2013
:
Трейлер нового альбома SUIDAKRA
25 мар 2013
:
Обложка нового альбома SUIDAKRA
22 мар 2013
:
Трек-лист нового альбома SUIDAKRA
4 мар 2013
:
Новый альбом SUIDAKRA выйдет в мае
25 янв 2013
:
Трейлер нового альбома SUIDAKRA
3 янв 2013
:
SUIDAKRA начали запись
15 дек 2012
:
Название нового альбома SUIDAKRA
24 сен 2012
:
SUIDAKRA почти завершили работу над альбомом
27 авг 2012
:
SUIDAKRA сменили басиста
8 авг 2012
:
У SUIDAKRA готов шесть песен
27 июн 2012
:
Видео-нарзека с выступления SUIDAKRA в Индии
9 фев 2012
:
SUIDAKRA о поездке в Индию
22 янв 2012
:
Новое видео SUIDAKRA
26 дек 2011
:
SUIDAKRA опубликовали новогоднее сообщение
25 мар 2011
:
Новое видео SUIDAKRA
22 мар 2011
:
Три новые песни SUIDAKRA
5 фев 2011
:
Новое видео SUIDAKRA
31 янв 2011
:
Обложка нового альбома SUIDAKRA
26 янв 2011
:
SUIDAKRA на AFM RECORDS
11 ноя 2010
:
SUIDAKRA опубликовала трек-лист и рассталась с гитаристом
7 окт 2010
:
SUIDAKRA готовы к студийной работе
5 сен 2010
:
Название нового альбома SUIDAKRA
10 май 2010
:
SUIDAKRA начали работу над новым диском
23 дек 2009
:
SUIDAKRA подвели итоги года
15 ноя 2009
:
Кавер Runnig Wild от SUIDAKRA доступен для прослушивания
22 июн 2009
:
SUIDAKRA: неудача на первом шоу в Китае
29 май 2009
:
SUIDAKRA объявили имя гитариста
3 фев 2009
:
SUIDAKRA: детали нового альбома
3 янв 2009
:
Новое видео от SUIDAKRA
17 дек 2008
:
Студийное видео новой песни SUIDAKRA
11 дек 2008
:
SUIDAKRA: подробности о новом альбоме
23 сен 2008
:
SUIDAKRA отправятся в студию в ноябре
3 июл 2008
:
SUIDAKRA работают над новым материалом
10 мар 2008
:
SUIDAKRA : Трек-лист и обложка сборника "Best Of"
1 мар 2008
:
Доступен трейлер с DVD группы SUIDAKRA
24 фев 2008
:
SIUDAKRA выпустят сборник лучших вещей в апреле
4 дек 2007
:
SUIDAKRA: Инструментальная версия песни "Fall Of Tara" в сети
6 авг 2007
:
SUIDAKRA: подробности готовящегося сборника лучших вещей коллектива
17 окт 2006
:
Видео SUIDAKRA "The IXth Legion" в сети
22 авг 2006
:
Обнародован трек-лист нового альбома SUIDAKRA
3 авг 2006
:
Новый альбом SUIDAKRA выйдет в ноябре
31 июл 2006
:
Обнародована обложка нового альбома SUIDAKRA
4 июн 2006
:
SUIDAKRA готовятся записывать новый альбом
14 апр 2006
:
SUIDAKRA отправятся в студию в июле
14 фев 2006
:
SUIDAKRA пишут материал для нового альбома
3 янв 2006
:
SUIDAKRA объявили название нового альбома
21 окт 2005
:
SUIDAKRA приступили к записи нового материала
2 июн 2021
Видео с текстом от
SUIDAKRA
SUIDAKRA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Resurgence", которая будет включена в новую работу Wolfbite, выходящую двадцать пятого июня на MDD Records:
"A Life In Chains"
"The Inner Wolf"
"Darcanian Slave"
"Faoladh"
"Crossing Over"
"Vortex Of Carnage"
"Resurgence"
"Redemption"
"A Shrine For The Ages"
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).