Видео с текстом от SUIDAKRA



SUIDAKRA опубликовали официальное видео с текстом на песню "Resurgence", которая будет включена в новую работу Wolfbite, выходящую двадцать пятого июня на MDD Records:



"A Life In Chains"

"The Inner Wolf"

"Darcanian Slave"

"Faoladh"

"Crossing Over"

"Vortex Of Carnage"

"Resurgence"

"Redemption"

"A Shrine For The Ages"







