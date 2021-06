сегодня



Вскрытие SUIDAKRA



Группа SUIDAKRA опубликовала видео, в котором демонстрируют содержимое лимитированной версии нового альбома "Wolfbite", выход которого намечен на 25 июня на MDD Records.



Трек-лист:



"A Life In Chains"

"The Inner Wolf"

"Darcanian Slave"

"Faoladh"

"Crossing Over"

"Vortex Of Carnage"

"Resurgence"

"Redemption"

"A Shrine For The Ages"







