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Suidakra

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11 июн 2021 : 		 Вскрытие SUIDAKRA

2 июн 2021 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

28 май 2021 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

21 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

30 окт 2020 : 		 SUIDAKRA перевыпустят дебютный альбом с бонусами

3 дек 2019 : 		 Новое видео SUIDAKRA

3 сен 2019 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет осенью

5 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

29 сен 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

17 сен 2018 : 		 Тизер нового альбома SUIDAKRA

14 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

5 фев 2018 : 		 SUIDAKRA в студии

13 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SUIDAKRA

6 янв 2017 : 		 Новое видео SUIDAKRA

26 авг 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

13 май 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUIDAKRA

25 май 2013 : 		 Семплы новых песен SUIDAKRA

29 апр 2013 : 		 Новое видео SUIDAKRA

11 апр 2013 : 		 Новая песня SUIDAKRA

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

22 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

4 мар 2013 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет в мае

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA
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Вскрытие SUIDAKRA



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Группа SUIDAKRA опубликовала видео, в котором демонстрируют содержимое лимитированной версии нового альбома "Wolfbite", выход которого намечен на 25 июня на MDD Records.

Трек-лист:

"A Life In Chains"
"The Inner Wolf"
"Darcanian Slave"
"Faoladh"
"Crossing Over"
"Vortex Of Carnage"
"Resurgence"
"Redemption"
"A Shrine For The Ages"

SUIDAKRA Announce Wolfbite Album Release Livestream, Share Unboxing Video For Limited Edition Mega Bundle



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