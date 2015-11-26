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Suidakra

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28 май 2021 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

21 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

30 окт 2020 : 		 SUIDAKRA перевыпустят дебютный альбом с бонусами

3 дек 2019 : 		 Новое видео SUIDAKRA

3 сен 2019 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет осенью

5 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

29 сен 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

17 сен 2018 : 		 Тизер нового альбома SUIDAKRA

14 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

5 фев 2018 : 		 SUIDAKRA в студии

13 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SUIDAKRA

6 янв 2017 : 		 Новое видео SUIDAKRA

26 авг 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

13 май 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUIDAKRA

25 май 2013 : 		 Семплы новых песен SUIDAKRA

29 апр 2013 : 		 Новое видео SUIDAKRA

11 апр 2013 : 		 Новая песня SUIDAKRA

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

22 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

4 мар 2013 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет в мае

25 янв 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

3 янв 2013 : 		 SUIDAKRA начали запись

15 дек 2012 : 		 Название нового альбома SUIDAKRA
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Трек-лист нового альбома SUIDAKRA



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SUIDAKRA опубликовали трек-лист нового альбома "Wolfbite", выход которого намечен на 25 июня на MDD Records:

"A Life In Chains"
"The Inner Wolf"
"Darcanian Slave"
"Faoladh"
"Crossing Over"
"Vortex Of Carnage"
"Resurgence"
"Redemption"
"A Shrine For The Ages"

SUIDAKRA - Wolfbite Tracklist Revealed; Limited Edition Bundle Package Available For Pre-Order



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