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*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 16
*ALICE COOPER: «Хард-рок вечен!» 14
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Suidakra

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16 окт 2024 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

24 июн 2021 : 		 Новое видео SUIDAKRA

11 июн 2021 : 		 Вскрытие SUIDAKRA

2 июн 2021 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

28 май 2021 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

21 апр 2021 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

30 окт 2020 : 		 SUIDAKRA перевыпустят дебютный альбом с бонусами

3 дек 2019 : 		 Новое видео SUIDAKRA

3 сен 2019 : 		 Новый альбом SUIDAKRA выйдет осенью

5 окт 2018 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

29 сен 2018 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA

17 сен 2018 : 		 Тизер нового альбома SUIDAKRA

14 сен 2018 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

5 фев 2018 : 		 SUIDAKRA в студии

13 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SUIDAKRA

6 янв 2017 : 		 Новое видео SUIDAKRA

26 авг 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

13 май 2016 : 		 Новое видео SUIDAKRA

29 апр 2016 : 		 Видео с текстом от SUIDAKRA

4 апр 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SUIDAKRA

25 май 2013 : 		 Семплы новых песен SUIDAKRA

29 апр 2013 : 		 Новое видео SUIDAKRA

11 апр 2013 : 		 Новая песня SUIDAKRA

28 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома SUIDAKRA

25 мар 2013 : 		 Обложка нового альбома SUIDAKRA

22 мар 2013 : 		 Трек-лист нового альбома SUIDAKRA
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|||| сегодня

Видео с текстом от SUIDAKRA



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SUIDAKRA опубликовали официальное видео с текстом к новому треку A Tainted Dominion, который взят из нового альбома "DarkanakraD", релиз которого намечен на седьмое ноября.




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