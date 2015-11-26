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H.E.A.T

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22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T

18 окт 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

23 апр 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 окт 2010 : 		 Новое видео H.E.A.T.
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|||| 22 ноя 2020

H.E.A.T. сменили вокалиста



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H.E.A.T. объявили о том, что Erik Grönwall покинул состав коллектива и его место займет оригинальный вокалист группы, Kenny Leckremo.

Erik Grönwall: «H.E.A.T. действительно был для меня местом, где я мог бы расти как личность, как певец и фронтмен. Ребята наняли этого молодого участника Swedish Idolи поверили в меня и мой потенциал больше, чем в себя. Я вечно благодарен за это. Джентльмены, с вами было приятно гастролировать по миру. Я многому у вас научился, и вы сделали меня сильнее. Я с нетерпением жду, когда мы разделим новые воспоминания с вами, только уже вне H.E.A.T.".

Коллектив поблагодарил Erik'a за десять лет с коллективом и то, что было создано совместно и рада открыть новую главу с Kenny Leckremo.

H.E.A.T. вЂ“ ERIK GRГ–NWALL Departs, Original Vocalist KENNY LECKREMO Returns



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Mateas89


22 ноя 2020, 04:34		Итить вы очнулись, этой новости уде месяц как))

Gustaff


22 ноя 2020, 12:49		Интересно, почему?

michael777


22 ноя 2020, 17:47		"Интересно, почему?"
Я думаю, что Эрик начнёт сольную карьеру. Певец он действительно выдающийся.

TRASH81


22 ноя 2020, 20:05		Одновременно две новости: с одной стороны печаль, ибо Эрик пел хорошо и нормально встряхнул группа. С другой стороны Кенни аутентично позволял группе звучать в стиле классических Europe. Дебютник и по сей день бомбезный.


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