22 ноя 2020



H.E.A.T . сменили вокалиста



H.E.A.T. объявили о том, что Erik Grönwall покинул состав коллектива и его место займет оригинальный вокалист группы, Kenny Leckremo.



Erik Grönwall: «H.E.A.T. действительно был для меня местом, где я мог бы расти как личность, как певец и фронтмен. Ребята наняли этого молодого участника Swedish Idolи поверили в меня и мой потенциал больше, чем в себя. Я вечно благодарен за это. Джентльмены, с вами было приятно гастролировать по миру. Я многому у вас научился, и вы сделали меня сильнее. Я с нетерпением жду, когда мы разделим новые воспоминания с вами, только уже вне H.E.A.T.".



Коллектив поблагодарил Erik'a за десять лет с коллективом и то, что было создано совместно и рада открыть новую главу с Kenny Leckremo.







+2 -3



( 4 ) просмотров: 1588

