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У бывшего вокалиста H.E.A.T рак



Erik Grönwall опубликовал следующее сообщение:



«Настал момент поделиться этой историей. И я постараюсь рассказать все кратко.



Сейчас я уже 22 дня нахожусь в больнице в Швеции. Примерно месяц назад я был полон энергии, занимался тем, чем занимался всегда — короче все по расписанию.



Но потом оно возникло из ниоткуда. Я начал ощущать себя измотанным, у меня не было сил выполнять самые простые задания и пять минут выгула собаки для меня было похоже на марафон. Что-то было не так. Поэтому я сдал несколько анализов крови и... сейчас уже третья неделя моего лечения от острого лимфоцитарного лейкоза (ALL). ⠀⠀

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Острый лимфобластный лейкоз, который сокращённо также называют ОЛЛ (по первым буквам болезни), а иногда можно встретить название острый лимфолейкоз - это злокачественное заболевание кроветворной системы. Болезнь начинается в костном мозге. Наш костный мозг‎ - это "фабрика" разных клеток крови. Когда "заболевает" костный мозг, то эта "фабрика" вместо здоровых (врачи говорят о зрелых клетках) начинает "выпускать" огромное количество незрелых белых клеток крови.



Когда человек не болен, то все клетки крови растут и обновляются очень гармонично, всё происходит сбалансированно. Клетки крови созревают постепенно, а сам процесс созревания достаточно сложный. Но когда ребёнок заболевает острым лимфобластным лейкозом, то есть ОЛЛ, то процесс созревания ломается полностью.



Белые кровяные тельца, то есть лейкоцит‎ы, вдруг перестают созревать полностью и не дорастают до полноценных рабочих клеток. Вместо этого они начинают быстро и бесконтрольно делиться. Работа системы кроветворения всё больше даёт сбои: больные клетки вытесняют здоровые и занимают их место в костном мозге. У больного ребёнка не хватает ни здоровых лейкоцитов, ни красных клеток крови (эритроцит‎ов), ни кровяных пластинок (тромбоцит‎ов).



Именно поэтому у детей могут появляться малокровие (анемия‎), разные инфекционные осложнения (инфекция‎) и частые кровотечения. И это те первые симптомы, которые могут говорить об остром лейкозе у ребёнка. Но сама болезнь, ОЛЛ, уже с самого начала не находится в какой-то одной части организма. Из костного мозга она уходит в кровь, в лимфоидные ткани (лимфатическая система‎) и во все другие органы. Начинает нарушаться работа всей системы органов, то есть всего организма. Именно поэтому ОЛЛ, как и все другие виды лейкозов, называют системной злокачественной болезнью, то есть болезнь выводит из строя весь организм как систему.



ОЛЛ распространяется по организму очень быстро. Без лечения лейкозные клетки расходятся везде, не встречая препятствий. Органы, куда они попали, перестают нормально работать и в них начинаются новые тяжёлые заболевания. Если лейкоз не лечить, то смерть наступает через несколько месяцев.⠀.

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Но я хочу сказать здесь и сейчас — я невероятно счастлив и благодарен за то, что живу в тот день и в том возрасте, когда такая болезнь излечима. В этой области был достигнут огромный прогресс. Мой организм хорошо реагирует на лечение, но это длительное лечение и это будет самым трудным вызовом в моей жизни до сих пор, как для меня, так и для моей семьи. Ментально и физически. ⠀⠀

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Я много думал о том, как с этим справиться — как публично, так и в частном порядке — и решил быть полностью откровенным в этом вопросе. Во время лечения будут хорошие и плохие дни, но я думаю что очень важно, чтобы мы могли говорить, делиться и показывать наши слабые стороны и плохие дни. Ведь жизнь не всегда такая какой она кажется благодаря суперфильтрам в мире социальных медиа. Ни один фильтр Instagram не может это исправить

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Мы не всегда можем выбирать, что с нами происходит, жизнь это лотерея, но мы можем выбирать как реагировать. Ну... по крайней мере, сделать все что в наших силах чтобы выбрать что и как. Я не обещаю частых обновлений, но когда я их буду делать, то вы увидите новую сторону меня, если останетесь со мной. Более прозрачную сторону, я полагаю. ⠀⠀

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Если вы хотите поддержать, просто сосредоточьтесь на расширении возможностей ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Я не верю в борьбу с огнем с помощью огня, давайте вместо этого используем воду. Давайте осознаем это и испарвим.

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И подводя итог: у меня, учитывая обстоятельства, получается неплохо и я готов справиться с этой задачей как можно лучше!»





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