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Новое видео H.E.A.T



'Will You Be', новое видео H.E.A.T, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Extra Force', выход которого намечен на первое сентября. http://www.heatsweden.com







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