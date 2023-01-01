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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «Эту пластинку мы сделали без каких-ли... 48
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*Лидер MEGADETH: «Мы хотим развлекать и быть самой великой ме... 25
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 22
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H.E.A.T

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5 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

4 апр 2023 : 		 Новая песня H.E.A.T

10 июн 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 апр 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 мар 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T
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Новое видео H.E.A.T



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'Will You Be', новое видео H.E.A.T, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Extra Force', выход которого намечен на первое сентября.




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