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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 19
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 14
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H.E.A.T

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4 июн 2023 : 		 Концертное видео H.E.A.T

13 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

5 май 2023 : 		 Новое видео H.E.A.T

4 апр 2023 : 		 Новая песня H.E.A.T

10 июн 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 апр 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 мар 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T
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|||| 4 июн 2023

Концертное видео H.E.A.T



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"Rock Your Body", новое концертное видео H.E.A.T, доступно для просмотра ниже.

H.E.A.T Share Live Version Of вЂњRock Your BodyвЂќ




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