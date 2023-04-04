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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
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*Новое видео METALLICA 80
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 17
*WOLF HOFFMANN думал, что металл умер, когда появился гранж 17
*Басист METALLICA спел на песне из нового альбома 10
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H.E.A.T

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4 апр 2023 : 		 Новая песня H.E.A.T

10 июн 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 апр 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 мар 2022 : 		 Новое видео H.E.A.T.

16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T

18 окт 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.
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Новая песня H.E.A.T



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"Freedom", новая песня группы H.E.A.T, доступна для прослушивания ниже.

H.E.A.T Release




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4 апр 2023
o
overgrin
...............КОШМАР
как слушать группу с таким вокалом???........никак
4 апр 2023
Nord61
overgrin, а тебя чего - к стулу скотчем примотали и силко́м заставляют? Ну не нравится - не слушай.
P. S. хз, что плохого в оригинальном певце. Первые альбомы с его вокалом вообще улётные были, да и последний вполне добротный.

просмотров: 151

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