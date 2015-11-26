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Бывший вокалист H.E.A.T . исполняет SKID ROW



Бывший вокалист H.E.A.T. Erik Grönwall, победивший в 2009 году в Swedish Idol, опубликовал видео исполнения хита SKID ROW "18 And Life". Именно с этим треком он тогда прошёл отбор в конкурс.

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