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H.E.A.T

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16 авг 2021 : 		 Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW

14 апр 2021 : 		 У бывшего вокалиста H.E.A.T рак

25 дек 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

22 ноя 2020 : 		 H.E.A.T. сменили вокалиста

7 фев 2020 : 		 Новое видео H.E.A.T

23 ноя 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

9 окт 2019 : 		 Новое видео H.E.A.T.

27 июн 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

29 май 2019 : 		 Концертное видео H.E.A.T.

11 фев 2018 : 		 Новое видео H.E.A.T.

21 сен 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

8 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T.

26 авг 2017 : 		 Новое видео H.E.A.T.

11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от H.E.A.T.

5 июл 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома H.E.A.T

13 мар 2015 : 		 Концертное видео H.E.A.T

27 янв 2015 : 		 EPK от H.E.A.T

23 ноя 2014 : 		 Концертный релиз H.E.A.T выйдет в феврале

28 апр 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

13 фев 2014 : 		 Новое видео H.E.A.T

30 янв 2014 : 		 Трейлер нового альбома H.E.A.T

18 окт 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

23 апр 2012 : 		 Новое видео H.E.A.T.

25 окт 2010 : 		 Новое видео H.E.A.T.
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Бывший вокалист H.E.A.T. исполняет SKID ROW



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Бывший вокалист H.E.A.T. Erik Grönwall, победивший в 2009 году в Swedish Idol, опубликовал видео исполнения хита SKID ROW "18 And Life". Именно с этим треком он тогда прошёл отбор в конкурс.

Former H.E.A.T. Vocalist ERIK GRГ–NWALL Covers SKID ROW Classic



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Ress


16 авг 2021, 09:54		Хорош.


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