Новый альбом TRANSATLANTIC выйдет зимой



Группа TRANSATLANTIC, в состав которой входят Neal Morse (SPOCK'S BEARD, THE NEAL MORSE BAND), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER), Pete Trewavas (MARILLION) и Roine Stolt (THE FLOWER KINGS), выпустит новый студийный альбом, получивший название "The Absolute Universe", пятого февраля 2021 года на InsideOut Music.



По словам Mike'a, у группы есть две версии альбома. Один — двойной на 90 минут и второй — одиночный на 60. Но вторая версия не является сокращённым, а скорее альтернативным вариантом с другими музыкальными ходами и текстами.



В итоге альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде, а также в варианте "The Absolute Universe: The Ultimate Edition" на пяти винилах, 3 СD и Blu-ray-версии с 5.1 Surround Sound. За оформление отвечал Thomas Ewerhard.



















