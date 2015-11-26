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Transatlantic

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10 ноя 2020 : 		 Новый альбом TRANSATLANTIC выйдет зимой

16 янв 2020 : 		 TRANSATLANTIC выпустят альбом осенью

2 окт 2019 : 		 TRANSATLANTIC собрались для записи

27 окт 2014 : 		 Концертный релиз TRANSATLANTIC выйдет в октябре

28 янв 2014 : 		 Новая песня TRANSATLANTIC

21 янв 2014 : 		 Тизер DVD к новому альбому TRANSATLANTIC

26 дек 2013 : 		 Превью DVD к новому альбому TRANSATLANTIC

17 дек 2013 : 		 Кавер-версия YES от TRANSATLANTIC

2 дек 2013 : 		 Новое видео TRANSATLANTIC

18 окт 2013 : 		 Новый альбом TRANSATLANTIC выйдет в январе

13 мар 2013 : 		 TRANSATLANTIC запишут новый альбом этим летом

7 окт 2010 : 		 Детали концертного релиза TRANSATLANTIC

13 янв 2010 : 		 Daniel Gildenlöw поедет в тур с TRANSATLANTIC

27 авг 2009 : 		 TRANSATLANTIC выпустят новый альбом в октябре

17 апр 2009 : 		 TRANSATLANTIC воссоединились для записи нового альбома
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|||| 10 ноя 2020

Новый альбом TRANSATLANTIC выйдет зимой



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Группа TRANSATLANTIC, в состав которой входят Neal Morse (SPOCK'S BEARD, THE NEAL MORSE BAND), Mike Portnoy (SONS OF APOLLO, DREAM THEATER), Pete Trewavas (MARILLION) и Roine Stolt (THE FLOWER KINGS), выпустит новый студийный альбом, получивший название "The Absolute Universe", пятого февраля 2021 года на InsideOut Music.

По словам Mike'a, у группы есть две версии альбома. Один — двойной на 90 минут и второй — одиночный на 60. Но вторая версия не является сокращённым, а скорее альтернативным вариантом с другими музыкальными ходами и текстами.

В итоге альбом будет доступен на CD, виниле и в цифровом виде, а также в варианте "The Absolute Universe: The Ultimate Edition" на пяти винилах, 3 СD и Blu-ray-версии с 5.1 Surround Sound. За оформление отвечал Thomas Ewerhard.

Progressive Rock Supergroup TRANSATLANTIC To Release Fifth Album








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